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Tanal Köpeğiyle Basın Toplantısı Düzenledi
Fabrikada Patlama: 1 Ölü
Borsada Günün İlk Yarısında Düştü
13 Ocak 2017 Cuma 13:52
Borsa günün ilk yarısında 297 puan düşüş yaşadı.
Borsa günün ilk yarısında 297 puan düşüş yaşadı.
Kaynak:
Dunya.com
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