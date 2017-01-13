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Borsada Günün İlk Yarısında Düştü
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Borsada Günün İlk Yarısında Düştü

Borsa günün ilk yarısında 297 puan düşüş yaşadı.

Borsada Günün İlk Yarısında Düştü

Borsa günün ilk yarısında 297 puan düşüş yaşadı.

Kaynak: Dunya.com

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