Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 160.999,22 157.751,16 162.164,98 158.800,26 -1,37 350.109.865,00 2.761.188.610,00 BIST BILISIM 25.345,63 25.061,45 25.594,94 25.233,10 -0,44 6.273.237,00 38.080.267,00 BIST ELEKTRIK 2.922,21 2.869,56 2.931,81 2.882,98 -1,34 22.221.801,00 46.494.527,00 BIST FIN KIR FAKTORING 29.463,69 29.174,06 29.686,60 29.422,54 -0,14 539.782,00 873,95 BIST GIDA ICECEK 113.862,67 113.650,01 114.664,21 114.160,74 0,26 25.702.294,00 115.998.020,00 BIST GAYRIMENKUL YO 42.110,33 41.749,76 42.387,10 41.859,94 -0,59 102.151.545,00 241.006.999,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 75.745,13 75.100,25 76.261,36 75.511,46 -0,31 154.067.904,00 423.025.967,00 BIST ILETISIM 29.761,80 29.751,17 30.170,82 29.852,10 0,30 8.312.165,00 79.641.126,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 48.970,12 48.258,59 49.394,10 48.691,55 -0,57 46.384.933,00 93.992.510,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 82.717,70 81.784,68 83.095,35 82.047,91 -0,81 64.746.652,00 374.714.536,00 BIST KURUMSAL YONETIM 81.063,48 80.378,43 81.530,28 80.572,17 -0,61 488.525.853,00 3.286.661.022,00 BIST METAL ANA 142.581,14 142.486,34 145.218,39 143.224,95 0,45 103.875.667,00 421.969.019,00 BIST METAL ESYA MAKINA 141.287,55 140.458,67 142.025,44 140.631,29 -0,46 44.844.879,00 266.334.120,00 BIST SIGORTA 230.219,05 227.830,04 230.448,81 229.572,42 -0,28 5.674.356,00 10.391.114,00 BIST SPOR 63.125,89 62.809,94 64.068,26 63.105,19 -0,03 18.572.130,00 98.943.592,00 BIST TAS TOPRAK 77.431,73 77.280,81 78.070,71 77.466,74 0,05 20.412.039,00 110.210.710,00 BIST TICARET 151.463,74 150.491,12 151.646,48 151.115,08 -0,23 50.493.269,00 175.911.321,00 BIST TEKSTIL DERI 22.616,46 22.264,08 22.789,61 22.375,13 -1,07 12.909.435,00 24.090.729,00 BIST TURIZM 8.747,37 8.683,64 8.803,20 8.763,86 0,19 7.030.772,00 12.933.090,00 BIST ULASTIRMA 59.627,22 59.166,12 60.186,81 59.545,99 -0,14 96.800.133,00 573.324.686,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.472,59 25.297,35 25.728,34 25.483,48 0,04 16.581.791,00 17.342.922,00 KATILIM 30 91.197,30 90.219,85 91.391,05 90.331,87 -0,95 165.760.263,00 840.617.610,00 BIST 100 91.373,78 90.434,32 91.888,68 90.804,13 -0,62 947.657.370,00 5.778.030.519,00 BIST 50 87.612,35 86.692,75 88.104,69 87.054,19 -0,64 762.225.921,00 5.170.349.668,00 BIST 30 112.282,29 111.045,84 112.910,47 111.520,11 -0,68 656.166.338,00 4.626.380.647,00 BIST ANA 104.065,78 103.826,12 105.242,34 104.526,31 0,44 200.869.136,00 425.494.590,00 BIST YILDIZ 91.600,99 90.661,52 92.093,04 91.040,33 -0,61 889.928.407,00 5.621.089.490,00 BIST SINAI 95.100,96 94.621,11 95.683,19 94.822,39 -0,29 352.606.504,00 1.489.021.502,00 BIST MALI 122.485,22 120.619,69 123.322,73 121.292,56 -0,97 612.576.232,00 3.436.527.125,00 BIST HIZMETLER 56.805,28 56.485,62 57.068,21 56.651,28 -0,27 213.421.901,00 1.033.936.061,00 BIST TEKNOLOJI 85.502,97 85.718,20 88.161,60 87.561,65 2,41 23.499.487,00 345.424.062,00 BIST TUM 92.477,02 91.570,14 92.980,84 91.942,02 -0,58 1.202.104.124,00 6.304.908.750,00 BIST TUM-100 123.563,86 122.933,94 124.163,58 123.461,20 -0,08 254.446.754,00 526.878.231,00 BIST TEMETTU 98.357,92 97.288,44 98.830,06 97.670,27 -0,70 496.397.473,00 3.970.491.972,00