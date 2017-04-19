Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 160.999,22 157.751,16 162.164,98 158.800,26 -1,37 350.109.865,00 2.761.188.610,00.
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|ADET
|HACİM
|BIST BANKA
|160.999,22
|157.751,16
|162.164,98
|158.800,26
|-1,37
|350.109.865,00
|2.761.188.610,00
|BIST BILISIM
|25.345,63
|25.061,45
|25.594,94
|25.233,10
|-0,44
|6.273.237,00
|38.080.267,00
|BIST ELEKTRIK
|2.922,21
|2.869,56
|2.931,81
|2.882,98
|-1,34
|22.221.801,00
|46.494.527,00
|BIST FIN KIR FAKTORING
|29.463,69
|29.174,06
|29.686,60
|29.422,54
|-0,14
|539.782,00
|873,95
|BIST GIDA ICECEK
|113.862,67
|113.650,01
|114.664,21
|114.160,74
|0,26
|25.702.294,00
|115.998.020,00
|BIST GAYRIMENKUL YO
|42.110,33
|41.749,76
|42.387,10
|41.859,94
|-0,59
|102.151.545,00
|241.006.999,00
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|75.745,13
|75.100,25
|76.261,36
|75.511,46
|-0,31
|154.067.904,00
|423.025.967,00
|BIST ILETISIM
|29.761,80
|29.751,17
|30.170,82
|29.852,10
|0,30
|8.312.165,00
|79.641.126,00
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|48.970,12
|48.258,59
|49.394,10
|48.691,55
|-0,57
|46.384.933,00
|93.992.510,00
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|82.717,70
|81.784,68
|83.095,35
|82.047,91
|-0,81
|64.746.652,00
|374.714.536,00
|BIST KURUMSAL YONETIM
|81.063,48
|80.378,43
|81.530,28
|80.572,17
|-0,61
|488.525.853,00
|3.286.661.022,00
|BIST METAL ANA
|142.581,14
|142.486,34
|145.218,39
|143.224,95
|0,45
|103.875.667,00
|421.969.019,00
|BIST METAL ESYA MAKINA
|141.287,55
|140.458,67
|142.025,44
|140.631,29
|-0,46
|44.844.879,00
|266.334.120,00
|BIST SIGORTA
|230.219,05
|227.830,04
|230.448,81
|229.572,42
|-0,28
|5.674.356,00
|10.391.114,00
|BIST SPOR
|63.125,89
|62.809,94
|64.068,26
|63.105,19
|-0,03
|18.572.130,00
|98.943.592,00
|BIST TAS TOPRAK
|77.431,73
|77.280,81
|78.070,71
|77.466,74
|0,05
|20.412.039,00
|110.210.710,00
|BIST TICARET
|151.463,74
|150.491,12
|151.646,48
|151.115,08
|-0,23
|50.493.269,00
|175.911.321,00
|BIST TEKSTIL DERI
|22.616,46
|22.264,08
|22.789,61
|22.375,13
|-1,07
|12.909.435,00
|24.090.729,00
|BIST TURIZM
|8.747,37
|8.683,64
|8.803,20
|8.763,86
|0,19
|7.030.772,00
|12.933.090,00
|BIST ULASTIRMA
|59.627,22
|59.166,12
|60.186,81
|59.545,99
|-0,14
|96.800.133,00
|573.324.686,00
|BIST MENKUL KIYM YO
|25.472,59
|25.297,35
|25.728,34
|25.483,48
|0,04
|16.581.791,00
|17.342.922,00
|KATILIM 30
|91.197,30
|90.219,85
|91.391,05
|90.331,87
|-0,95
|165.760.263,00
|840.617.610,00
|BIST 100
|91.373,78
|90.434,32
|91.888,68
|90.804,13
|-0,62
|947.657.370,00
|5.778.030.519,00
|BIST 50
|87.612,35
|86.692,75
|88.104,69
|87.054,19
|-0,64
|762.225.921,00
|5.170.349.668,00
|BIST 30
|112.282,29
|111.045,84
|112.910,47
|111.520,11
|-0,68
|656.166.338,00
|4.626.380.647,00
|BIST ANA
|104.065,78
|103.826,12
|105.242,34
|104.526,31
|0,44
|200.869.136,00
|425.494.590,00
|BIST YILDIZ
|91.600,99
|90.661,52
|92.093,04
|91.040,33
|-0,61
|889.928.407,00
|5.621.089.490,00
|BIST SINAI
|95.100,96
|94.621,11
|95.683,19
|94.822,39
|-0,29
|352.606.504,00
|1.489.021.502,00
|BIST MALI
|122.485,22
|120.619,69
|123.322,73
|121.292,56
|-0,97
|612.576.232,00
|3.436.527.125,00
|BIST HIZMETLER
|56.805,28
|56.485,62
|57.068,21
|56.651,28
|-0,27
|213.421.901,00
|1.033.936.061,00
|BIST TEKNOLOJI
|85.502,97
|85.718,20
|88.161,60
|87.561,65
|2,41
|23.499.487,00
|345.424.062,00
|BIST TUM
|92.477,02
|91.570,14
|92.980,84
|91.942,02
|-0,58
|1.202.104.124,00
|6.304.908.750,00
|BIST TUM-100
|123.563,86
|122.933,94
|124.163,58
|123.461,20
|-0,08
|254.446.754,00
|526.878.231,00
|BIST TEMETTU
|98.357,92
|97.288,44
|98.830,06
|97.670,27
|-0,70
|496.397.473,00
|3.970.491.972,00
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