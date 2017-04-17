Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 158.294,42 157.111,64 160.534,86 158.768,13 0,30 204.769.105,00 1.709.357.876,00 BIST BILISIM 25.290,07 24.951,43 25.493,00 25.114,26 -0,70 8.519.473,00 32.022.241,00 BIST ELEKTRIK 2.847,51 2.875,30 2.912,36 2.912,36 2,28 24.426.684,00 46.723.202,00 BIST FIN KIR FAKTORING 28.762,68 29.001,96 29.782,96 29.782,96 3,55 506.445,00 820,42 BIST GIDA ICECEK 112.418,11 113.193,37 113.983,94 113.875,98 1,30 12.753.596,00 49.951.398,00 BIST GAYRIMENKUL YO 41.599,10 41.695,04 42.233,85 42.162,75 1,35 70.072.545,00 147.172.148,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 74.477,17 74.668,42 75.663,70 75.106,15 0,84 173.987.698,00 270.868.058,00 BIST ILETISIM 29.934,44 29.754,72 30.042,44 29.895,48 -0,13 3.048.946,00 29.811.408,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 46.706,31 46.874,11 48.385,44 47.923,27 2,61 55.736.369,00 78.129.968,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 81.815,77 81.738,90 82.515,62 82.455,58 0,78 41.141.386,00 215.326.993,00 BIST KURUMSAL YONETIM 79.986,85 79.904,10 80.792,84 80.626,29 0,80 392.450.028,00 1.902.564.288,00 BIST METAL ANA 137.941,59 138.083,70 140.655,38 140.154,60 1,60 64.678.456,00 172.062.947,00 BIST METAL ESYA MAKINA 138.794,46 139.240,24 140.856,52 140.330,25 1,11 35.245.994,00 164.030.702,00 BIST SIGORTA 225.217,36 226.143,54 231.041,70 228.116,24 1,29 1.364.284,00 2.750.307,00 BIST SPOR 61.010,07 61.388,68 63.324,52 63.034,67 3,32 17.641.928,00 93.219.636,00 BIST TAS TOPRAK 76.330,40 76.676,97 77.047,60 76.954,00 0,82 9.634.273,00 51.948.397,00 BIST TICARET 151.807,00 151.018,59 153.421,71 151.068,88 -0,49 26.100.919,00 79.504.348,00 BIST TEKSTIL DERI 21.816,75 21.966,19 22.383,76 22.267,70 2,07 5.225.809,00 13.284.678,00 BIST TURIZM 8.535,76 8.617,29 8.753,47 8.671,98 1,60 9.473.976,00 10.557.366,00 BIST ULASTIRMA 58.694,99 59.010,40 60.195,96 59.604,94 1,55 66.481.979,00 498.628.115,00 BIST MENKUL KIYM YO 24.951,51 25.126,04 25.572,03 25.402,68 1,81 16.649.645,00 18.901.366,00 KATILIM 30 89.944,00 90.278,83 90.739,75 90.468,24 0,58 77.178.935,00 369.376.238,00 BIST 100 90.063,69 90.052,40 90.991,91 90.653,80 0,66 675.896.035,00 3.480.675.477,00 BIST 50 86.356,47 86.306,71 87.232,92 86.868,98 0,59 566.869.532,00 3.166.897.036,00 BIST 30 110.756,79 110.601,22 111.836,35 111.316,11 0,50 479.086.774,00 2.657.844.907,00 BIST ANA 101.741,62 102.271,85 103.352,59 103.078,52 1,31 157.053.779,00 261.572.492,00 BIST YILDIZ 90.289,83 90.308,03 91.195,66 90.850,18 0,62 644.532.696,00 3.395.417.893,00 BIST SINAI 93.352,18 93.688,38 94.471,11 94.405,42 1,13 261.759.778,00 828.558.010,00 BIST MALI 120.472,18 120.128,63 122.155,62 121.162,83 0,57 450.740.954,00 2.131.019.229,00 BIST HIZMETLER 56.680,91 56.786,89 57.136,19 56.816,42 0,24 152.814.051,00 789.910.709,00 BIST TEKNOLOJI 84.697,33 84.649,75 85.532,48 84.853,99 0,18 10.254.012,00 61.772.020,00 BIST TUM 91.139,43 91.195,16 92.081,79 91.755,24 0,68 875.568.795,00 3.811.259.968,00 BIST TUM-100 121.604,44 122.259,87 123.031,84 122.700,96 0,90 199.672.760,00 330.584.491,00 BIST TEMETTU 96.801,34 96.776,34 97.869,31 97.381,17 0,60 270.526.725,00 2.167.260.684,00