Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 155.531,88 154.457,03 159.236,61 158.294,42 1,78 143.300.404,00 1.144.974.457,00.
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|ADET
|HACİM
|BIST BANKA
|155.531,88
|154.457,03
|159.236,61
|158.294,42
|1,78
|143.300.404,00
|1.144.974.457,00
|BIST BILISIM
|25.146,84
|24.844,42
|25.290,07
|25.290,07
|0,57
|3.930.424,00
|26.908.258,00
|BIST ELEKTRIK
|2.851,72
|2.841,92
|2.882,85
|2.847,51
|-0,15
|20.605.489,00
|36.433.898,00
|BIST FIN KIR FAKTORING
|29.361,27
|28.762,68
|29.370,93
|28.762,68
|-2,04
|537.807,00
|858,32
|BIST GIDA ICECEK
|112.970,43
|112.229,12
|113.101,06
|112.418,11
|-0,49
|15.037.814,00
|68.773.373,00
|BIST GAYRIMENKUL YO
|41.570,95
|41.399,05
|41.678,33
|41.599,10
|0,07
|42.080.458,00
|91.709.673,00
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|74.842,85
|74.477,17
|75.380,60
|74.477,17
|-0,49
|117.508.795,00
|162.788.105,00
|BIST ILETISIM
|30.263,77
|29.934,44
|30.260,23
|29.934,44
|-1,09
|1.520.101,00
|12.200.399,00
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|47.309,52
|46.706,31
|47.604,20
|46.706,31
|-1,28
|24.789.594,00
|81.375.711,00
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|82.732,94
|81.271,77
|82.270,63
|81.815,77
|-1,11
|46.602.256,00
|230.245.258,00
|BIST KURUMSAL YONETIM
|79.428,16
|79.057,64
|80.261,76
|79.986,85
|0,70
|216.379.258,00
|1.021.050.966,00
|BIST METAL ANA
|138.217,21
|137.085,36
|138.961,19
|137.941,59
|-0,20
|47.554.361,00
|95.134.396,00
|BIST METAL ESYA MAKINA
|139.999,24
|138.794,46
|140.252,35
|138.794,46
|-0,86
|49.565.921,00
|154.818.325,00
|BIST SIGORTA
|226.891,81
|224.894,83
|226.966,03
|225.217,36
|-0,74
|1.598.517,00
|2.780.791,00
|BIST SPOR
|62.211,62
|60.965,19
|61.983,02
|61.010,07
|-1,93
|8.467.479,00
|44.333.698,00
|BIST TAS TOPRAK
|76.598,44
|76.177,43
|76.619,49
|76.330,40
|-0,35
|9.241.165,00
|46.135.006,00
|BIST TICARET
|152.265,68
|151.807,00
|152.982,41
|151.807,00
|-0,30
|11.577.640,00
|39.008.874,00
|BIST TEKSTIL DERI
|21.966,77
|21.657,17
|21.954,14
|21.816,75
|-0,68
|6.942.798,00
|14.321.268,00
|BIST TURIZM
|8.633,13
|8.495,32
|8.640,39
|8.535,76
|-1,13
|8.917.909,00
|11.726.079,00
|BIST ULASTIRMA
|58.449,15
|58.148,34
|58.938,57
|58.694,99
|0,42
|47.584.076,00
|269.023.871,00
|BIST MENKUL KIYM YO
|25.151,26
|24.893,49
|25.232,02
|24.951,51
|-0,79
|19.711.385,00
|20.253.041,00
|KATILIM 30
|90.616,85
|89.691,18
|90.309,47
|89.944,00
|-0,74
|58.146.018,00
|281.672.350,00
|BIST 100
|89.870,68
|89.347,46
|90.566,02
|90.063,69
|0,21
|502.364.745,00
|2.365.981.684,00
|BIST 50
|86.135,15
|85.635,89
|86.874,82
|86.356,47
|0,26
|355.653.803,00
|2.014.234.006,00
|BIST 30
|110.409,17
|109.720,26
|111.431,62
|110.756,79
|0,31
|295.732.231,00
|1.796.587.485,00
|BIST ANA
|102.307,18
|101.741,62
|102.403,76
|101.741,62
|-0,55
|118.628.064,00
|237.022.027,00
|BIST YILDIZ
|90.103,43
|89.603,99
|90.792,07
|90.289,83
|0,21
|482.902.128,00
|2.319.658.792,00
|BIST SINAI
|94.038,03
|93.296,24
|93.875,57
|93.352,18
|-0,73
|234.318.280,00
|762.742.972,00
|BIST MALI
|119.377,69
|118.794,47
|121.324,50
|120.472,18
|0,92
|305.035.841,00
|1.403.123.417,00
|BIST HIZMETLER
|56.910,52
|56.680,91
|57.049,45
|56.680,91
|-0,40
|101.770.306,00
|426.379.279,00
|BIST TEKNOLOJI
|84.290,28
|83.490,26
|84.703,17
|84.697,33
|0,48
|6.045.213,00
|62.687.319,00
|BIST TUM
|90.978,45
|90.499,69
|91.625,21
|91.139,43
|0,18
|647.169.640,00
|2.654.932.988,00
|BIST TUM-100
|121.895,44
|121.524,25
|122.108,62
|121.604,44
|-0,24
|144.804.895,00
|288.951.303,00
|BIST TEMETTU
|96.351,78
|95.920,62
|97.398,45
|96.801,34
|0,47
|175.203.015,00
|1.396.641.172,00
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Dolar değer kaybetmeye devam ediyor
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
Putin'in mal varlığı açıklandı!
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
Trafik sigortasında önemli gelişme! İşlem yapmayana büyük ceza
-
Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM'e başvuru süresi uzatıldı
-
Çin'den dünyayı tedirgin eden uyarı: Her an savaş patlak verebilir
-
Davutoğlu kürsüye çıkıp konuştu: Kimse kaos beklemesin
-
Meşhur ettiği isimden, İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
-
Köy evine baskına giden ekipleri şaşkına çeviren manzara
-
Fuhuş yuvasına dönen hamamlara baskın