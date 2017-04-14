Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 155.531,88 154.457,03 159.236,61 158.294,42 1,78 143.300.404,00 1.144.974.457,00 BIST BILISIM 25.146,84 24.844,42 25.290,07 25.290,07 0,57 3.930.424,00 26.908.258,00 BIST ELEKTRIK 2.851,72 2.841,92 2.882,85 2.847,51 -0,15 20.605.489,00 36.433.898,00 BIST FIN KIR FAKTORING 29.361,27 28.762,68 29.370,93 28.762,68 -2,04 537.807,00 858,32 BIST GIDA ICECEK 112.970,43 112.229,12 113.101,06 112.418,11 -0,49 15.037.814,00 68.773.373,00 BIST GAYRIMENKUL YO 41.570,95 41.399,05 41.678,33 41.599,10 0,07 42.080.458,00 91.709.673,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 74.842,85 74.477,17 75.380,60 74.477,17 -0,49 117.508.795,00 162.788.105,00 BIST ILETISIM 30.263,77 29.934,44 30.260,23 29.934,44 -1,09 1.520.101,00 12.200.399,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 47.309,52 46.706,31 47.604,20 46.706,31 -1,28 24.789.594,00 81.375.711,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 82.732,94 81.271,77 82.270,63 81.815,77 -1,11 46.602.256,00 230.245.258,00 BIST KURUMSAL YONETIM 79.428,16 79.057,64 80.261,76 79.986,85 0,70 216.379.258,00 1.021.050.966,00 BIST METAL ANA 138.217,21 137.085,36 138.961,19 137.941,59 -0,20 47.554.361,00 95.134.396,00 BIST METAL ESYA MAKINA 139.999,24 138.794,46 140.252,35 138.794,46 -0,86 49.565.921,00 154.818.325,00 BIST SIGORTA 226.891,81 224.894,83 226.966,03 225.217,36 -0,74 1.598.517,00 2.780.791,00 BIST SPOR 62.211,62 60.965,19 61.983,02 61.010,07 -1,93 8.467.479,00 44.333.698,00 BIST TAS TOPRAK 76.598,44 76.177,43 76.619,49 76.330,40 -0,35 9.241.165,00 46.135.006,00 BIST TICARET 152.265,68 151.807,00 152.982,41 151.807,00 -0,30 11.577.640,00 39.008.874,00 BIST TEKSTIL DERI 21.966,77 21.657,17 21.954,14 21.816,75 -0,68 6.942.798,00 14.321.268,00 BIST TURIZM 8.633,13 8.495,32 8.640,39 8.535,76 -1,13 8.917.909,00 11.726.079,00 BIST ULASTIRMA 58.449,15 58.148,34 58.938,57 58.694,99 0,42 47.584.076,00 269.023.871,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.151,26 24.893,49 25.232,02 24.951,51 -0,79 19.711.385,00 20.253.041,00 KATILIM 30 90.616,85 89.691,18 90.309,47 89.944,00 -0,74 58.146.018,00 281.672.350,00 BIST 100 89.870,68 89.347,46 90.566,02 90.063,69 0,21 502.364.745,00 2.365.981.684,00 BIST 50 86.135,15 85.635,89 86.874,82 86.356,47 0,26 355.653.803,00 2.014.234.006,00 BIST 30 110.409,17 109.720,26 111.431,62 110.756,79 0,31 295.732.231,00 1.796.587.485,00 BIST ANA 102.307,18 101.741,62 102.403,76 101.741,62 -0,55 118.628.064,00 237.022.027,00 BIST YILDIZ 90.103,43 89.603,99 90.792,07 90.289,83 0,21 482.902.128,00 2.319.658.792,00 BIST SINAI 94.038,03 93.296,24 93.875,57 93.352,18 -0,73 234.318.280,00 762.742.972,00 BIST MALI 119.377,69 118.794,47 121.324,50 120.472,18 0,92 305.035.841,00 1.403.123.417,00 BIST HIZMETLER 56.910,52 56.680,91 57.049,45 56.680,91 -0,40 101.770.306,00 426.379.279,00 BIST TEKNOLOJI 84.290,28 83.490,26 84.703,17 84.697,33 0,48 6.045.213,00 62.687.319,00 BIST TUM 90.978,45 90.499,69 91.625,21 91.139,43 0,18 647.169.640,00 2.654.932.988,00 BIST TUM-100 121.895,44 121.524,25 122.108,62 121.604,44 -0,24 144.804.895,00 288.951.303,00 BIST TEMETTU 96.351,78 95.920,62 97.398,45 96.801,34 0,47 175.203.015,00 1.396.641.172,00