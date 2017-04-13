Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 158.182,00 154.906,40 159.120,61 155.531,88 -1,68 179.995.194,00 1.362.983.718,00 BIST BILISIM 25.405,97 25.047,08 25.485,23 25.146,84 -1,02 4.915.237,00 29.972.075,00 BIST ELEKTRIK 2.908,46 2.838,71 2.927,71 2.851,72 -1,95 21.408.392,00 39.461.410,00 BIST FIN KIR FAKTORING 29.614,92 29.100,16 29.893,05 29.361,27 -0,86 853.580,00 1.344.245,00 BIST GIDA ICECEK 112.453,87 112.377,76 113.489,01 112.970,43 0,46 31.303.913,00 177.402.462,00 BIST GAYRIMENKUL YO 42.023,77 41.570,95 42.165,29 41.570,95 -1,08 60.374.220,00 134.458.918,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 75.609,73 74.805,84 75.942,41 74.842,85 -1,01 123.931.438,00 252.547.539,00 BIST ILETISIM 30.022,97 30.003,49 30.291,22 30.263,77 0,80 7.618.161,00 65.914.597,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 46.981,92 46.952,50 47.648,09 47.309,52 0,70 22.389.646,00 92.390.128,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 83.803,82 82.532,64 83.980,64 82.732,94 -1,28 66.224.557,00 391.819.094,00 BIST KURUMSAL YONETIM 80.480,24 79.297,25 80.790,41 79.428,16 -1,31 297.519.630,00 1.631.354.886,00 BIST METAL ANA 141.060,36 136.982,61 141.625,35 138.217,21 -2,02 75.770.812,00 251.079.920,00 BIST METAL ESYA MAKINA 141.759,33 139.966,46 142.386,12 139.999,24 -1,24 66.388.392,00 270.496.023,00 BIST SIGORTA 230.228,88 226.746,26 230.455,45 226.891,81 -1,45 3.525.069,00 6.147.373,00 BIST SPOR 63.059,23 62.076,78 63.378,43 62.211,62 -1,34 7.871.280,00 43.158.352,00 BIST TAS TOPRAK 77.484,41 76.409,50 77.638,66 76.598,44 -1,14 10.806.420,00 70.775.656,00 BIST TICARET 153.260,53 152.265,68 153.732,42 152.265,68 -0,65 16.931.023,00 78.235.294,00 BIST TEKSTIL DERI 22.148,89 21.779,83 22.263,25 21.966,77 -0,82 15.494.933,00 23.070.537,00 BIST TURIZM 8.661,92 8.593,44 8.829,43 8.633,13 -0,33 10.509.777,00 13.634.604,00 BIST ULASTIRMA 59.487,27 58.446,27 59.942,04 58.449,15 -1,75 68.507.614,00 438.916.293,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.391,80 25.092,73 25.697,24 25.151,26 -0,95 28.361.841,00 30.757.320,00 KATILIM 30 91.920,58 90.616,85 92.125,50 90.616,85 -1,42 133.497.169,00 687.117.116,00 BIST 100 90.952,16 89.735,59 91.284,72 89.870,68 -1,19 703.208.766,00 3.690.148.082,00 BIST 50 87.202,42 86.029,45 87.519,27 86.135,15 -1,22 531.135.395,00 3.119.120.793,00 BIST 30 111.769,90 110.253,67 112.182,61 110.409,17 -1,22 416.406.870,00 2.646.740.973,00 BIST ANA 103.521,22 102.105,94 103.951,62 102.307,18 -1,17 147.935.955,00 254.295.635,00 BIST YILDIZ 91.195,48 89.974,58 91.517,58 90.103,43 -1,20 676.961.963,00 3.622.422.811,00 BIST SINAI 95.121,14 93.912,17 95.392,99 94.038,03 -1,14 373.483.322,00 1.470.423.808,00 BIST MALI 121.102,41 119.110,07 121.675,57 119.377,69 -1,42 368.723.184,00 1.757.535.188,00 BIST HIZMETLER 57.260,68 56.910,52 57.435,63 56.910,52 -0,61 139.694.201,00 704.623.793,00 BIST TEKNOLOJI 85.286,41 84.290,28 85.495,65 84.290,28 -1,17 8.324.908,00 87.947.199,00 BIST TUM 92.076,00 90.871,13 92.397,76 90.978,45 -1,19 890.225.615,00 4.020.529.987,00 BIST TUM-100 123.406,41 121.888,51 123.772,95 121.895,44 -1,22 187.016.849,00 330.381.905,00 BIST TEMETTU 97.561,71 96.200,14 97.920,20 96.351,78 -1,24 273.190.519,00 2.073.042.887,00