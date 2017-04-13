Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 158.182,00 154.906,40 159.120,61 155.531,88 -1,68 179.995.194,00 1.362.983.718,00.
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|ADET
|HACİM
|BIST BANKA
|158.182,00
|154.906,40
|159.120,61
|155.531,88
|-1,68
|179.995.194,00
|1.362.983.718,00
|BIST BILISIM
|25.405,97
|25.047,08
|25.485,23
|25.146,84
|-1,02
|4.915.237,00
|29.972.075,00
|BIST ELEKTRIK
|2.908,46
|2.838,71
|2.927,71
|2.851,72
|-1,95
|21.408.392,00
|39.461.410,00
|BIST FIN KIR FAKTORING
|29.614,92
|29.100,16
|29.893,05
|29.361,27
|-0,86
|853.580,00
|1.344.245,00
|BIST GIDA ICECEK
|112.453,87
|112.377,76
|113.489,01
|112.970,43
|0,46
|31.303.913,00
|177.402.462,00
|BIST GAYRIMENKUL YO
|42.023,77
|41.570,95
|42.165,29
|41.570,95
|-1,08
|60.374.220,00
|134.458.918,00
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|75.609,73
|74.805,84
|75.942,41
|74.842,85
|-1,01
|123.931.438,00
|252.547.539,00
|BIST ILETISIM
|30.022,97
|30.003,49
|30.291,22
|30.263,77
|0,80
|7.618.161,00
|65.914.597,00
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|46.981,92
|46.952,50
|47.648,09
|47.309,52
|0,70
|22.389.646,00
|92.390.128,00
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|83.803,82
|82.532,64
|83.980,64
|82.732,94
|-1,28
|66.224.557,00
|391.819.094,00
|BIST KURUMSAL YONETIM
|80.480,24
|79.297,25
|80.790,41
|79.428,16
|-1,31
|297.519.630,00
|1.631.354.886,00
|BIST METAL ANA
|141.060,36
|136.982,61
|141.625,35
|138.217,21
|-2,02
|75.770.812,00
|251.079.920,00
|BIST METAL ESYA MAKINA
|141.759,33
|139.966,46
|142.386,12
|139.999,24
|-1,24
|66.388.392,00
|270.496.023,00
|BIST SIGORTA
|230.228,88
|226.746,26
|230.455,45
|226.891,81
|-1,45
|3.525.069,00
|6.147.373,00
|BIST SPOR
|63.059,23
|62.076,78
|63.378,43
|62.211,62
|-1,34
|7.871.280,00
|43.158.352,00
|BIST TAS TOPRAK
|77.484,41
|76.409,50
|77.638,66
|76.598,44
|-1,14
|10.806.420,00
|70.775.656,00
|BIST TICARET
|153.260,53
|152.265,68
|153.732,42
|152.265,68
|-0,65
|16.931.023,00
|78.235.294,00
|BIST TEKSTIL DERI
|22.148,89
|21.779,83
|22.263,25
|21.966,77
|-0,82
|15.494.933,00
|23.070.537,00
|BIST TURIZM
|8.661,92
|8.593,44
|8.829,43
|8.633,13
|-0,33
|10.509.777,00
|13.634.604,00
|BIST ULASTIRMA
|59.487,27
|58.446,27
|59.942,04
|58.449,15
|-1,75
|68.507.614,00
|438.916.293,00
|BIST MENKUL KIYM YO
|25.391,80
|25.092,73
|25.697,24
|25.151,26
|-0,95
|28.361.841,00
|30.757.320,00
|KATILIM 30
|91.920,58
|90.616,85
|92.125,50
|90.616,85
|-1,42
|133.497.169,00
|687.117.116,00
|BIST 100
|90.952,16
|89.735,59
|91.284,72
|89.870,68
|-1,19
|703.208.766,00
|3.690.148.082,00
|BIST 50
|87.202,42
|86.029,45
|87.519,27
|86.135,15
|-1,22
|531.135.395,00
|3.119.120.793,00
|BIST 30
|111.769,90
|110.253,67
|112.182,61
|110.409,17
|-1,22
|416.406.870,00
|2.646.740.973,00
|BIST ANA
|103.521,22
|102.105,94
|103.951,62
|102.307,18
|-1,17
|147.935.955,00
|254.295.635,00
|BIST YILDIZ
|91.195,48
|89.974,58
|91.517,58
|90.103,43
|-1,20
|676.961.963,00
|3.622.422.811,00
|BIST SINAI
|95.121,14
|93.912,17
|95.392,99
|94.038,03
|-1,14
|373.483.322,00
|1.470.423.808,00
|BIST MALI
|121.102,41
|119.110,07
|121.675,57
|119.377,69
|-1,42
|368.723.184,00
|1.757.535.188,00
|BIST HIZMETLER
|57.260,68
|56.910,52
|57.435,63
|56.910,52
|-0,61
|139.694.201,00
|704.623.793,00
|BIST TEKNOLOJI
|85.286,41
|84.290,28
|85.495,65
|84.290,28
|-1,17
|8.324.908,00
|87.947.199,00
|BIST TUM
|92.076,00
|90.871,13
|92.397,76
|90.978,45
|-1,19
|890.225.615,00
|4.020.529.987,00
|BIST TUM-100
|123.406,41
|121.888,51
|123.772,95
|121.895,44
|-1,22
|187.016.849,00
|330.381.905,00
|BIST TEMETTU
|97.561,71
|96.200,14
|97.920,20
|96.351,78
|-1,24
|273.190.519,00
|2.073.042.887,00
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