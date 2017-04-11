Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 158.466,44 157.217,08 160.412,40 157.217,08 -0,79 332.660.067,00 2.724.531.551,00.
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
|ENDEKS ADI
|Ö.KAPANIŞ
|DÜŞÜK
|YÜKSEK
|SON
|DEĞİŞİM
|ADET
|HACİM
|BIST BANKA
|158.466,44
|157.217,08
|160.412,40
|157.217,08
|-0,79
|332.660.067,00
|2.724.531.551,00
|BIST BILISIM
|25.600,48
|25.571,94
|25.951,32
|25.617,10
|0,06
|8.953.013,00
|81.192.871,00
|BIST ELEKTRIK
|2.896,52
|2.897,64
|2.925,20
|2.902,66
|0,21
|14.255.285,00
|39.579.919,00
|BIST FIN KIR FAKTORING
|29.120,60
|29.011,53
|29.728,86
|29.690,11
|1,96
|1.687.927,00
|2.153.288,00
|BIST GIDA ICECEK
|113.472,97
|112.546,85
|113.751,89
|112.887,54
|-0,52
|12.029.083,00
|75.280.585,00
|BIST GAYRIMENKUL YO
|43.045,09
|42.161,91
|42.977,57
|42.175,52
|-2,02
|60.654.675,00
|153.109.010,00
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|76.041,28
|75.585,86
|76.370,44
|75.852,37
|-0,25
|125.128.249,00
|295.607.053,00
|BIST ILETISIM
|30.279,71
|30.096,45
|30.493,07
|30.318,66
|0,13
|5.769.442,00
|51.766.430,00
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|46.591,43
|46.688,41
|47.603,52
|46.773,38
|0,39
|22.308.096,00
|104.304.329,00
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|83.564,91
|83.515,61
|84.250,96
|83.986,92
|0,51
|71.433.052,00
|428.166.386,00
|BIST KURUMSAL YONETIM
|80.572,02
|80.244,57
|81.184,41
|80.374,16
|-0,25
|422.535.118,00
|2.832.801.796,00
|BIST METAL ANA
|143.279,63
|141.242,46
|144.238,46
|141.482,76
|-1,25
|62.466.360,00
|200.029.571,00
|BIST METAL ESYA MAKINA
|141.927,63
|141.456,84
|142.711,76
|142.070,35
|0,10
|76.633.482,00
|387.973.492,00
|BIST SIGORTA
|225.189,26
|225.200,25
|228.215,48
|228.024,84
|1,26
|4.037.828,00
|10.785.118,00
|BIST SPOR
|64.162,89
|62.945,27
|63.827,54
|62.945,27
|-1,90
|8.457.633,00
|52.525.960,00
|BIST TAS TOPRAK
|78.241,43
|77.789,51
|78.579,48
|77.932,85
|-0,39
|18.844.429,00
|101.365.168,00
|BIST TICARET
|152.384,06
|151.581,75
|153.231,87
|153.085,35
|0,46
|49.859.123,00
|193.790.738,00
|BIST TEKSTIL DERI
|21.960,18
|21.969,71
|22.303,47
|22.069,30
|0,50
|19.161.651,00
|38.582.257,00
|BIST TURIZM
|8.811,93
|8.708,27
|8.905,39
|8.726,90
|-0,96
|5.935.054,00
|11.259.721,00
|BIST ULASTIRMA
|59.836,70
|59.414,87
|60.223,56
|59.414,87
|-0,70
|80.558.647,00
|457.871.188,00
|BIST MENKUL KIYM YO
|25.769,27
|25.481,44
|25.946,82
|25.481,44
|-1,12
|30.331.872,00
|33.612.419,00
|KATILIM 30
|92.229,35
|91.896,28
|92.578,10
|92.099,89
|-0,14
|118.578.039,00
|620.370.765,00
|BIST 100
|91.240,45
|90.836,38
|91.832,03
|90.904,49
|-0,37
|839.498.621,00
|5.191.718.835,00
|BIST 50
|87.476,71
|87.044,59
|88.043,40
|87.132,77
|-0,39
|661.416.895,00
|4.619.144.620,00
|BIST 30
|112.143,71
|111.558,77
|112.895,98
|111.711,26
|-0,39
|560.552.415,00
|4.129.905.985,00
|BIST ANA
|104.325,26
|103.653,48
|104.811,97
|103.653,48
|-0,64
|202.227.500,00
|364.138.325,00
|BIST YILDIZ
|91.424,57
|91.057,14
|92.031,95
|91.146,11
|-0,30
|805.688.631,00
|5.109.633.557,00
|BIST SINAI
|95.367,43
|95.088,45
|95.723,69
|95.280,30
|-0,09
|365.073.243,00
|1.482.909.578,00
|BIST MALI
|121.658,75
|120.739,37
|122.568,97
|120.792,29
|-0,71
|524.184.305,00
|3.186.205.053,00
|BIST HIZMETLER
|57.413,61
|57.208,60
|57.661,18
|57.396,58
|-0,03
|174.186.012,00
|847.863.386,00
|BIST TEKNOLOJI
|85.658,20
|85.439,99
|86.233,91
|85.488,10
|-0,20
|11.273.398,00
|120.967.698,00
|BIST TUM
|92.411,80
|91.999,58
|92.929,78
|92.046,60
|-0,40
|1.074.716.958,00
|5.637.945.714,00
|BIST TUM-100
|124.504,48
|123.552,67
|124.503,25
|123.644,67
|-0,69
|235.218.337,00
|446.226.879,00
|BIST TEMETTU
|97.998,02
|97.427,72
|98.576,77
|97.488,73
|-0,52
|426.000.674,00
|3.541.827.341,00
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