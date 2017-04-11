Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:





ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 158.466,44 157.217,08 160.412,40 157.217,08 -0,79 332.660.067,00 2.724.531.551,00 BIST BILISIM 25.600,48 25.571,94 25.951,32 25.617,10 0,06 8.953.013,00 81.192.871,00 BIST ELEKTRIK 2.896,52 2.897,64 2.925,20 2.902,66 0,21 14.255.285,00 39.579.919,00 BIST FIN KIR FAKTORING 29.120,60 29.011,53 29.728,86 29.690,11 1,96 1.687.927,00 2.153.288,00 BIST GIDA ICECEK 113.472,97 112.546,85 113.751,89 112.887,54 -0,52 12.029.083,00 75.280.585,00 BIST GAYRIMENKUL YO 43.045,09 42.161,91 42.977,57 42.175,52 -2,02 60.654.675,00 153.109.010,00 BIST HOLDING VE YATIRIM 76.041,28 75.585,86 76.370,44 75.852,37 -0,25 125.128.249,00 295.607.053,00 BIST ILETISIM 30.279,71 30.096,45 30.493,07 30.318,66 0,13 5.769.442,00 51.766.430,00 BIST ORMAN KAGIT BASIM 46.591,43 46.688,41 47.603,52 46.773,38 0,39 22.308.096,00 104.304.329,00 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 83.564,91 83.515,61 84.250,96 83.986,92 0,51 71.433.052,00 428.166.386,00 BIST KURUMSAL YONETIM 80.572,02 80.244,57 81.184,41 80.374,16 -0,25 422.535.118,00 2.832.801.796,00 BIST METAL ANA 143.279,63 141.242,46 144.238,46 141.482,76 -1,25 62.466.360,00 200.029.571,00 BIST METAL ESYA MAKINA 141.927,63 141.456,84 142.711,76 142.070,35 0,10 76.633.482,00 387.973.492,00 BIST SIGORTA 225.189,26 225.200,25 228.215,48 228.024,84 1,26 4.037.828,00 10.785.118,00 BIST SPOR 64.162,89 62.945,27 63.827,54 62.945,27 -1,90 8.457.633,00 52.525.960,00 BIST TAS TOPRAK 78.241,43 77.789,51 78.579,48 77.932,85 -0,39 18.844.429,00 101.365.168,00 BIST TICARET 152.384,06 151.581,75 153.231,87 153.085,35 0,46 49.859.123,00 193.790.738,00 BIST TEKSTIL DERI 21.960,18 21.969,71 22.303,47 22.069,30 0,50 19.161.651,00 38.582.257,00 BIST TURIZM 8.811,93 8.708,27 8.905,39 8.726,90 -0,96 5.935.054,00 11.259.721,00 BIST ULASTIRMA 59.836,70 59.414,87 60.223,56 59.414,87 -0,70 80.558.647,00 457.871.188,00 BIST MENKUL KIYM YO 25.769,27 25.481,44 25.946,82 25.481,44 -1,12 30.331.872,00 33.612.419,00 KATILIM 30 92.229,35 91.896,28 92.578,10 92.099,89 -0,14 118.578.039,00 620.370.765,00 BIST 100 91.240,45 90.836,38 91.832,03 90.904,49 -0,37 839.498.621,00 5.191.718.835,00 BIST 50 87.476,71 87.044,59 88.043,40 87.132,77 -0,39 661.416.895,00 4.619.144.620,00 BIST 30 112.143,71 111.558,77 112.895,98 111.711,26 -0,39 560.552.415,00 4.129.905.985,00 BIST ANA 104.325,26 103.653,48 104.811,97 103.653,48 -0,64 202.227.500,00 364.138.325,00 BIST YILDIZ 91.424,57 91.057,14 92.031,95 91.146,11 -0,30 805.688.631,00 5.109.633.557,00 BIST SINAI 95.367,43 95.088,45 95.723,69 95.280,30 -0,09 365.073.243,00 1.482.909.578,00 BIST MALI 121.658,75 120.739,37 122.568,97 120.792,29 -0,71 524.184.305,00 3.186.205.053,00 BIST HIZMETLER 57.413,61 57.208,60 57.661,18 57.396,58 -0,03 174.186.012,00 847.863.386,00 BIST TEKNOLOJI 85.658,20 85.439,99 86.233,91 85.488,10 -0,20 11.273.398,00 120.967.698,00 BIST TUM 92.411,80 91.999,58 92.929,78 92.046,60 -0,40 1.074.716.958,00 5.637.945.714,00 BIST TUM-100 124.504,48 123.552,67 124.503,25 123.644,67 -0,69 235.218.337,00 446.226.879,00 BIST TEMETTU 97.998,02 97.427,72 98.576,77 97.488,73 -0,52 426.000.674,00 3.541.827.341,00