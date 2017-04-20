Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren beş hisse senedi ile değişim oranları şöyle:





HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - ASELS 6,32 2 - IHLAS 4,76 3 - KOZAA 4,23 4 - SASA 4,17 5 - HALKB 3,94 6 - MGROS 3,72 7 - TKFEN 3,56 8 - TSKB 3,47 9 - KRDMD 3,39 10 - TMSN 3,36 HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - GLYHO -2,78 2 - ODAS -1,66 3 - DEVA -0,97 4 - BIMAS -0,45 5 - TAVHL -0,07