Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren beş hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI DEĞİŞİM
1 - ASELS 6,32
2 - IHLAS 4,76
3 - KOZAA 4,23
4 - SASA 4,17
5 - HALKB 3,94
6 - MGROS 3,72
7 - TKFEN 3,56
8 - TSKB 3,47
9...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren beş hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
|HİSSE ADI
|DEĞİŞİM
|1
|-
|ASELS
|6,32
|2
|-
|IHLAS
|4,76
|3
|-
|KOZAA
|4,23
|4
|-
|SASA
|4,17
|5
|-
|HALKB
|3,94
|6
|-
|MGROS
|3,72
|7
|-
|TKFEN
|3,56
|8
|-
|TSKB
|3,47
|9
|-
|KRDMD
|3,39
|10
|-
|TMSN
|3,36
|HİSSE ADI
|DEĞİŞİM
|1
|-
|GLYHO
|-2,78
|2
|-
|ODAS
|-1,66
|3
|-
|DEVA
|-0,97
|4
|-
|BIMAS
|-0,45
|5
|-
|TAVHL
|-0,07
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