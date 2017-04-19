Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:





HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - GLYHO 7,87 2 - ASELS 4,64 3 - CLEBI 4,25 4 - GUBRF 2,97 5 - ULKER 2,75 6 - PGSUS 2,52 7 - BANVT 1,84 8 - CRFSA 1,52 9 - CEMTS 1,41 10 - VESBE 1,32 HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - ODAS -2,81 2 - KOZAL -2,74 3 - DOHOL -2,70 4 - IPEKE -2,54 5 - AKENR -2,25 6 - SELEC -2,25 7 - GARAN -2,16 8 - SODA -1,90 9 - POLHO -1,87 10 - KARTN -1,85