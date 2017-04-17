Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren dokuz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:





HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - PGSUS 7,10 2 - NUGYO 6,59 3 - SASA 6,58 4 - DOHOL 5,80 5 - BJKAS 5,53 6 - YATAS 5,37 7 - PRKME 5,31 8 - ODAS 5,16 9 - KIPA 4,44 10 - GOLTS 3,86 HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - GLYHO -1,43 2 - BIMAS -0,98 3 - KRDMD -0,83 4 - SAHOL -0,59 5 - AYEN -0,24 6 - GARAN -0,21 7 - TCELL -0,17 8 - FROTO -0,11 9 - LOGO -0,08