Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren dokuz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI DEĞİŞİM
1 - PGSUS 7,10
2 - NUGYO 6,59
3 - SASA 6,58
4 - DOHOL 5,80
5 - BJKAS 5,53
6 - YATAS 5,37
7 - PRKME 5,31
8 - ODAS 5,16
9 -
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren dokuz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
|HİSSE ADI
|DEĞİŞİM
|1
|-
|PGSUS
|7,10
|2
|-
|NUGYO
|6,59
|3
|-
|SASA
|6,58
|4
|-
|DOHOL
|5,80
|5
|-
|BJKAS
|5,53
|6
|-
|YATAS
|5,37
|7
|-
|PRKME
|5,31
|8
|-
|ODAS
|5,16
|9
|-
|KIPA
|4,44
|10
|-
|GOLTS
|3,86
|HİSSE ADI
|DEĞİŞİM
|1
|-
|GLYHO
|-1,43
|2
|-
|BIMAS
|-0,98
|3
|-
|KRDMD
|-0,83
|4
|-
|SAHOL
|-0,59
|5
|-
|AYEN
|-0,24
|6
|-
|GARAN
|-0,21
|7
|-
|TCELL
|-0,17
|8
|-
|FROTO
|-0,11
|9
|-
|LOGO
|-0,08
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