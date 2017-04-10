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Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler
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BİST 91.240 %3,10
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
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Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren sekiz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:


HİSSE ADI DEĞİŞİM
1 - VAKBN 7,03
2 - ISCTR 7,01
3 - VESTL 6,74
4 - GARAN 6,29
5 - AKBNK 5,96
6 - YATAS 5,38
7 - YKBNK 4,42
8 - TOASO 4,40 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren sekiz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI DEĞİŞİM
1 - VAKBN 7,03
2 - ISCTR 7,01
3 - VESTL 6,74
4 - GARAN 6,29
5 - AKBNK 5,96
6 - YATAS 5,38
7 - YKBNK 4,42
8 - TOASO 4,40
9 - KCHOL 4,25
10 - HALKB 4,06
HİSSE ADI DEĞİŞİM
1 - BANVT -2,54
2 - SASA -1,30
3 - NUGYO -0,67
4 - ERBOS -0,38
5 - TSPOR -0,38
6 - GLYHO -0,34
7 - DOCO -0,29
8 - TATGD -0,14

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