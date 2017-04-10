Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren sekiz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI DEĞİŞİM
1 - VAKBN 7,03
2 - ISCTR 7,01
3 - VESTL 6,74
4 - GARAN 6,29
5 - AKBNK 5,96
6 - YATAS 5,38
7 - YKBNK 4,42
8 - TOASO 4,40 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren sekiz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
|HİSSE ADI
|DEĞİŞİM
|1
|-
|VAKBN
|7,03
|2
|-
|ISCTR
|7,01
|3
|-
|VESTL
|6,74
|4
|-
|GARAN
|6,29
|5
|-
|AKBNK
|5,96
|6
|-
|YATAS
|5,38
|7
|-
|YKBNK
|4,42
|8
|-
|TOASO
|4,40
|9
|-
|KCHOL
|4,25
|10
|-
|HALKB
|4,06
|HİSSE ADI
|DEĞİŞİM
|1
|-
|BANVT
|-2,54
|2
|-
|SASA
|-1,30
|3
|-
|NUGYO
|-0,67
|4
|-
|ERBOS
|-0,38
|5
|-
|TSPOR
|-0,38
|6
|-
|GLYHO
|-0,34
|7
|-
|DOCO
|-0,29
|8
|-
|TATGD
|-0,14
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