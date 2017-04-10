Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan on ve değer yitiren sekiz hisse senedi ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - VAKBN 7,03 2 - ISCTR 7,01 3 - VESTL 6,74 4 - GARAN 6,29 5 - AKBNK 5,96 6 - YATAS 5,38 7 - YKBNK 4,42 8 - TOASO 4,40 9 - KCHOL 4,25 10 - HALKB 4,06 HİSSE ADI DEĞİŞİM 1 - BANVT -2,54 2 - SASA -1,30 3 - NUGYO -0,67 4 - ERBOS -0,38 5 - TSPOR -0,38 6 - GLYHO -0,34 7 - DOCO -0,29 8 - TATGD -0,14