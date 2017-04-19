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Borsada Dizi ve Araba Alınıp Satılabilecek
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Borsada Dizi ve Araba Alınıp Satılabilecek

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Popüler diziler ve köprüler dahil, onların getirisini yatırımcıyla paylaşabileceğimiz modelleri çalışıyoruz" dedi.

Borsada Dizi ve Araba Alınıp Satılabilecek

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Popüler diziler ve köprüler dahil, onların getirisini yatırımcıyla paylaşabileceğimiz modelleri çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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