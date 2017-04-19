Borsada Dizi ve Araba Alınıp Satılabilecek
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Popüler diziler ve köprüler dahil, onların getirisini yatırımcıyla paylaşabileceğimiz modelleri çalışıyoruz" dedi.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Popüler diziler ve köprüler dahil, onların getirisini yatırımcıyla paylaşabileceğimiz modelleri çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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