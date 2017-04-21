Borsada 47 Ayın En Yüksek Seviyesi Görüldü

Borsa İstanbul 100 endeksi bugün açılışta 47 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Güne yüzde 0,67'lik yükselişle 92 bin 654 puandan başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi sabah yaptığı açılışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Borsa şu sıralarda yüzde 75'lik artışla 92 bin 730 puandan işlem görüyor.



BIST 100 endeksinde, TL bazlı tarihi zirvesini 22 Mayıs 2013 günü 93.398,33 ile kırmıştı. - İSTANBUL