Borsa Zirveyi Yeniledi

BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi.

Borsa Zirveyi Yeniledi

BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa, Bıst, Zam
reklam
sponsored ads