Borsa Yükselişini Devam Ettiriyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükselişini devam ettirerek, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kazandı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 92.519,90 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 480,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,83 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,55 ile spor oldu.



Dünkü yüzde 1,36'lık artışın ardından bugüne de yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 92.909,30 puanı gördü ve 92.500 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 93.398,33 seviyesinin direnç, 91.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.