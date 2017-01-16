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Borsa Yükselerek Açıldı
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Borsa Yükselerek Açıldı

Borsa, Türk Lirası'ndaki değer kazancıyla yeni haftaya alıcılı başladı.

Borsa Yükselerek Açıldı

Borsa, Türk Lirası'ndaki değer kazancıyla yeni haftaya alıcılı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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