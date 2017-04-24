Borsa Tüm Zamanların Rekoruyla Kapandı
BIST 100 endeksi 93.802,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.
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