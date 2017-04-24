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Borsa Tüm Zamanların Rekoruyla Kapandı
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Borsa Tüm Zamanların Rekoruyla Kapandı

BIST 100 endeksi 93.802,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

Borsa Tüm Zamanların Rekoruyla Kapandı

BIST 100 endeksi 93.802,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

Kaynak: Dunya.com

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