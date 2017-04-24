Borsa Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!
Borsa İstanbul 93.408 puanla yeni tarihi zirvesine ulaştı.
Borsa İstanbul 93.408 puanla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Dolar, TL karşısında yüzde 1.5 değer kaybıyla 3.58 seviyelerine geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!
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