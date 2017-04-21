Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı ile Günü Tamamladı
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı ile Günü Tamamladı

Borsa günü yüzde 0,42’lik yükselişle tamamladı.

Borsa Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı ile Günü Tamamladı

Borsa günü yüzde 0,42'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,42'lik yükselişle tamamladı. Endeks 384,55 puanlık artışla 92 bin 423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin 22 Mayıs 2013 tarihinde kapanış rekoru 93.178,87 puan olmuştu.Toplam işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 0,89 değer kazandı. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, 22 Mayıs, Borsa, Kaza
2