Borsa Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı ile Günü Tamamladı

Borsa günü yüzde 0,42'lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,42'lik yükselişle tamamladı. Endeks 384,55 puanlık artışla 92 bin 423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin 22 Mayıs 2013 tarihinde kapanış rekoru 93.178,87 puan olmuştu.Toplam işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 0,89 değer kazandı. - İSTANBUL