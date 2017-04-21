Borsa Tüm Zamanların En Yüksek 2'inci Kapanışı ile Günü Tamamladı
Borsa günü yüzde 0,42’lik yükselişle tamamladı.
Borsa günü yüzde 0,42'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,42'lik yükselişle tamamladı. Endeks 384,55 puanlık artışla 92 bin 423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin 22 Mayıs 2013 tarihinde kapanış rekoru 93.178,87 puan olmuştu.Toplam işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 0,89 değer kazandı. - İSTANBUL
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
Milyonlarca memura kötü haber! 657 tarih oluyor
-
Referandum bitti, Borsa'dan tüm zamanların ikinciliği geldi
-
Bakan müjdeyi verdi! 40 bin kişi işe alınacak
-
Altının gramı 150 TL'den alıcı buluyor
-
PTT'den çok önemli uyarı: Mailleri açmayın
-
Otobüste mastürbasyon skandalı! Spermleri kadın yolcunun sırtına geldi