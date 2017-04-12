Borsa, TL'den Aldığı Güçle Yükselerek Açıldı
Dün kapanışa doğru artan satışlarla günü hafif ekside tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.
Dün kapanışa doğru artan satışlarla günü hafif ekside tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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