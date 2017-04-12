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Borsa, TL'den Aldığı Güçle Yükselerek Açıldı
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Borsa, TL'den Aldığı Güçle Yükselerek Açıldı

Dün kapanışa doğru artan satışlarla günü hafif ekside tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Borsa, TL'den Aldığı Güçle Yükselerek Açıldı

Dün kapanışa doğru artan satışlarla günü hafif ekside tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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