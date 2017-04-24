Borsa Tarihi Zirveyi Zorlarken Dolar Sert Düştü

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Endeks şu ana kadar en yüksek 93 bin 255 puana ulaşırken, 22 Mayıs 2013`te gördüğü 93 bin 398 puana da çok yaklaşmış oldu. Fransa`da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş, dolar/TL`ye de yansıdı. Dolar 3.58 seviyelerinde işlem görüyor.

TARİHİ REKORA 143 PUAN KALDI

Açılışta BIST 100 endeksi 496,08 puanlık artışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 93 bin 185 puana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,88 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile sigorta oldu.

Geçen haftanın son işlem gününe artışla başlayan ve 92.909,30 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi. Endeks 143 puan daha artarsa tarihi rekorunu kırmış olacak.

GÖZLER MERKEZ BANKASI GENEL KURUL TOPLANTISINDA

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.

Yurt ışında ise Almanya, nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi ve ABD, mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, endeksin 92.000 puanın üzerinde kaldığı sürece hedeflerinin 93.398 zirvesi ve 95.000 seviyeleri olacağını, olası geri çekilmelerde ise 91.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

BORSADA TARİHİ REKOR KIRILIR MI?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdür Eral Karayazıcı, "Borsa İstanbul dört senelik bir hasreti takiben bugün Mayıs 2013 zirvesi olan 93,398 puana yaklaşmayı başardı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin piyasa pozitif sonuçları ile haftaya talepli başlayan küresel borsalara paralel gerçekleşen bu hareket yeni rekor gelir mi sorularına haklı davetiye çıkarıyor" dedi.

93 bin 398 aşılabileceğini belirten Karayazıcı şunları ekledi: "Mayıs 2013'den bugüne şirket öz-sermayeleri yüzde 40 kadar arttı. O günün 93 bin puanının bugünkü karşılığı aslında 130 bin puana denk geliyor. Ancak Türkiye ekonomisi dört seneki önceki performansından çok uzakta. Toparlanma içinde zamana ihtiyaç var.

Bu nedenle kısa vadede yeni bir rekor gelse de ben bunun 96 bin – 97 bin bandı ile limitli kalabileceğini, yeni rekor görülemeden endeksin hissedilir bir geri çekilmeye imza atmasının da şansı olan alternatif bir senaryo olarak seçenekler içinde yerini koruduğunu düşünüyorum"

DOLAR HAFTAYA SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına paralel dolar/TL, 100 günlük hareketli ortalamasının altına gerileyerek 3.6250 seviyesini görse de haftayı 3.64'ün hemen altında tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3.5957'yi gören dolar/TL, saatler sonra 3.60 seviyesinde dengelendi. Öğlen saatlerinde tekrar düşüşe geçen dolar, 3.59'a düştü. Aynı dakikalarda euro/TL 3.90 seviyesinden işlem görüyor.