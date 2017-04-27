Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri de yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 476 milyon 291 bin 500 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 774 milyon lira ile Garanti Bankası, 37 milyar 760 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 42.476.291.500
T. GARANTI BANKASI 39.774.000.000
AKBANK 37.760.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 31.229.791.800
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.412.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.254.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 22.540.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.212.183.040
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.155.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.689.494.520
ASELSAN 18.830.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.648.853.080
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.472.180.000
FINANSBANK 16.884.000.000
ARCELIK 16.163.418.663
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.049.999.999
T HALK BANKASI A.S. 14.750.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.700.000.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.503.016.799
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.031.578.944

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