Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri de yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 476 milyon 291 bin 500 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 774 milyon lira ile Garanti Bankası, 37 milyar 760 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 42.476.291.500 T. GARANTI BANKASI 39.774.000.000 AKBANK 37.760.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 31.229.791.800 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.412.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.254.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 22.540.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.212.183.040 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.155.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.689.494.520 ASELSAN 18.830.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.648.853.080 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.472.180.000 FINANSBANK 16.884.000.000 ARCELIK 16.163.418.663 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.049.999.999 T HALK BANKASI A.S. 14.750.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.700.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.503.016.799 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.031.578.944