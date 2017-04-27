Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri de yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 476 milyon 291 bin 500 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 774 milyon lira ile Garanti Bankası, 37 milyar 760 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|42.476.291.500
|T. GARANTI BANKASI
|39.774.000.000
|AKBANK
|37.760.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|31.229.791.800
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|27.412.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.254.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|22.540.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|22.212.183.040
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|22.155.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|21.689.494.520
|ASELSAN
|18.830.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|18.648.853.080
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|17.472.180.000
|FINANSBANK
|16.884.000.000
|ARCELIK
|16.163.418.663
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|15.049.999.999
|T HALK BANKASI A.S.
|14.750.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|14.700.000.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|13.503.016.799
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.031.578.944
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