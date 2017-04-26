Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri de yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 95 milyon 906 bin 800 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 572 milyon lira ile Garanti Bankası, 38 milyar 240 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 42.095.906.800
T. GARANTI BANKASI 40.572.000.000
AKBANK 38.240.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 31.409.790.600
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.918.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.906.000.000
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.260.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 22.190.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.036.889.600
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.791.514.720
ASELSAN 18.810.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.692.323.600
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.396.280.000
FINANSBANK 16.915.500.000
ARCELIK 16.041.787.586
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.225.000.000
T HALK BANKASI A.S. 14.875.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.390.000.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.369.671.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.102.631.575

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