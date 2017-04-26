Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri de yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 95 milyon 906 bin 800 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 572 milyon lira ile Garanti Bankası, 38 milyar 240 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 42.095.906.800 T. GARANTI BANKASI 40.572.000.000 AKBANK 38.240.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 31.409.790.600 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.918.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.906.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.260.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 22.190.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.036.889.600 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.791.514.720 ASELSAN 18.810.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.692.323.600 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.396.280.000 FINANSBANK 16.915.500.000 ARCELIK 16.041.787.586 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.225.000.000 T HALK BANKASI A.S. 14.875.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.390.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.369.671.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.102.631.575