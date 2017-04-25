Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 726 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.



Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 374 milyon 855 bin 580 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 572 milyon lira ile Garanti Bankası, 38 milyar 800 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 42.374.855.580 T. GARANTI BANKASI 40.572.000.000 AKBANK 38.800.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 31.724.788.500 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 28.028.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.452.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 22.015.959.160 EREGLI DEMIR CELIK 21.700.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.536.051.200 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 21.105.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.866.205.680 ASELSAN 18.700.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.608.800.000 FINANSBANK 17.010.000.000 ARCELIK 15.987.729.330 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.325.000.000 T HALK BANKASI A.S. 15.062.500.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.480.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.622.326.200 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.138.157.891