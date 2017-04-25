Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 735 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 726 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 374 milyon 855 bin 580 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 572 milyon lira ile Garanti Bankası, 38 milyar 800 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 42.374.855.580
T. GARANTI BANKASI 40.572.000.000
AKBANK 38.800.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 31.724.788.500
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 28.028.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.452.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 22.015.959.160
EREGLI DEMIR CELIK 21.700.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.536.051.200
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 21.105.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.866.205.680
ASELSAN 18.700.000.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.608.800.000
FINANSBANK 17.010.000.000
ARCELIK 15.987.729.330
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.325.000.000
T HALK BANKASI A.S. 15.062.500.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.480.000.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.622.326.200
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.138.157.891

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Askeri Elektronik Sanayi, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Garanti Bank, Halk Bankası, Koç Holding, Vakıfbank, Istanbul
sponsored ads