Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 726 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 718 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 41 milyar 918 milyon 393 bin 940 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 68 milyon lira ile Garanti Bankası, 38 milyar 440 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 41.918.393.940 T. GARANTI BANKASI 40.068.000.000 AKBANK 38.440.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 31.859.787.600 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.412.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.620.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.709.898.560 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.473.446.400 EREGLI DEMIR CELIK 21.070.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.895.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.953.146.720 ASELSAN 18.800.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.168.580.000 FINANSBANK 17.010.000.000 ARCELIK 15.947.185.638 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.350.000.000 T HALK BANKASI A.S. 14.925.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.390.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.495.998.600 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.960.526.312