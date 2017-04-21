Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 718 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 718 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 717 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 41 milyar 132 milyon 265 bin 560 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 320 milyon lira ile Garanti Bankası, 37 milyar 240 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|41.132.265.560
|T. GARANTI BANKASI
|40.320.000.000
|AKBANK
|37.240.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|30.869.794.200
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.862.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.452.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|21.383.433.920
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.223.027.200
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.895.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|20.440.000.000
|ASELSAN
|18.800.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|18.474.971.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|17.077.500.000
|FINANSBANK
|17.073.000.000
|ARCELIK
|15.893.127.381
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|15.049.999.999
|T HALK BANKASI A.S.
|14.687.500.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|14.450.000.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|13.250.361.600
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.913.157.891
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