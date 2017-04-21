Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 718 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 717 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 41 milyar 132 milyon 265 bin 560 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 320 milyon lira ile Garanti Bankası, 37 milyar 240 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 41.132.265.560 T. GARANTI BANKASI 40.320.000.000 AKBANK 37.240.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 30.869.794.200 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.862.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.452.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.383.433.920 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.223.027.200 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.895.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 20.440.000.000 ASELSAN 18.800.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.474.971.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.077.500.000 FINANSBANK 17.073.000.000 ARCELIK 15.893.127.381 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.049.999.999 T HALK BANKASI A.S. 14.687.500.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.450.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.250.361.600 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.913.157.891