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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 718 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 718 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 717 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 41 milyar 132 milyon 265 bin 560 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 320 milyon lira ile Garanti Bankası, 37 milyar 240 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 41.132.265.560
T. GARANTI BANKASI 40.320.000.000
AKBANK 37.240.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 30.869.794.200
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.862.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.452.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.383.433.920
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.223.027.200
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.895.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 20.440.000.000
ASELSAN 18.800.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.474.971.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.077.500.000
FINANSBANK 17.073.000.000
ARCELIK 15.893.127.381
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.049.999.999
T HALK BANKASI A.S. 14.687.500.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.450.000.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.250.361.600
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.913.157.891

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