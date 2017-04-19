Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 707 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 709 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 193 milyon 983 bin 300 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 984 milyon lira ile Garanti Bankası, 36 milyar 480 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 40.193.983.300 T. GARANTI BANKASI 39.984.000.000 AKBANK 36.480.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 30.464.796.899 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.114.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.612.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.022.691.840 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.832.524.840 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.475.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 20.020.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.388.029.960 ASELSAN 18.030.000.000 FINANSBANK 17.640.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.940.880.000 ARCELIK 15.271.457.433 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.000.000.000 T HALK BANKASI A.S. 14.262.500.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.190.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.074.906.600 DENIZBANK A.S. 11.838.477.000