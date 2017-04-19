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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 707 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 707 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 709 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 193 milyon 983 bin 300 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 984 milyon lira ile Garanti Bankası, 36 milyar 480 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 40.193.983.300
T. GARANTI BANKASI 39.984.000.000
AKBANK 36.480.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 30.464.796.899
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.114.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.612.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.022.691.840
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.832.524.840
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.475.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 20.020.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.388.029.960
ASELSAN 18.030.000.000
FINANSBANK 17.640.000.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.940.880.000
ARCELIK 15.271.457.433
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.000.000.000
T HALK BANKASI A.S. 14.262.500.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.190.000.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.074.906.600
DENIZBANK A.S. 11.838.477.000

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