Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 707 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 707 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 709 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 193 milyon 983 bin 300 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 984 milyon lira ile Garanti Bankası, 36 milyar 480 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|40.193.983.300
|T. GARANTI BANKASI
|39.984.000.000
|AKBANK
|36.480.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|30.464.796.899
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.114.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|24.612.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.022.691.840
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|20.832.524.840
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.475.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|20.020.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|18.388.029.960
|ASELSAN
|18.030.000.000
|FINANSBANK
|17.640.000.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|16.940.880.000
|ARCELIK
|15.271.457.433
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|15.000.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|14.262.500.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|14.190.000.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|13.074.906.600
|DENIZBANK A.S.
|11.838.477.000
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