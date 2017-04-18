Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 709 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 709 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 704 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 866 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 915 milyon 34 bin 520 lira ile Koç Holding, 37 milyar 40 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|T. GARANTI BANKASI
|40.866.000.000
|KOC HOLDING
|39.915.034.520
|AKBANK
|37.040.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|31.004.793.300
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|25.960.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.326.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.210.506.240
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|21.016.161.200
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.615.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.915.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|18.257.618.400
|FINANSBANK
|17.262.000.000
|ASELSAN
|17.230.000.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|16.986.420.000
|ARCELIK
|15.257.942.868
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|15.175.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|14.260.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|14.212.499.999
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|13.243.343.400
|DENIZBANK A.S.
|11.871.638.000
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Altın güne düşüşle başladı
-
Kılıçdaroğlu: Bu bir darbedir! Seçimi tanımıyoruz
-
Birbirlerini ıslatıp dans ederken katliam yaptılar: 258 ölü