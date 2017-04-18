Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 709 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 704 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 866 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 915 milyon 34 bin 520 lira ile Koç Holding, 37 milyar 40 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











T. GARANTI BANKASI 40.866.000.000 KOC HOLDING 39.915.034.520 AKBANK 37.040.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 31.004.793.300 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.960.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.326.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.210.506.240 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.016.161.200 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.615.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.915.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.257.618.400 FINANSBANK 17.262.000.000 ASELSAN 17.230.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.986.420.000 ARCELIK 15.257.942.868 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.175.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.260.000.000 T HALK BANKASI A.S. 14.212.499.999 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.243.343.400 DENIZBANK A.S. 11.871.638.000