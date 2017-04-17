Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 704 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 656 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 915 milyon 34 bin 520 lira ile Koç Holding, 36 milyar 360 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





T. GARANTI BANKASI 40.656.000.000 KOC HOLDING 39.915.034.520 AKBANK 36.360.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 30.464.796.899 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.202.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.368.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.398.320.640 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.526.464.240 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.370.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.460.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.866.383.720 ASELSAN 17.120.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.956.060.000 FINANSBANK 16.569.000.000 ARCELIK 15.028.195.279 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.750.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.330.000.000 T HALK BANKASI A.S. 14.050.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 12.969.633.600 DENIZBANK A.S. 11.772.155.000