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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 740 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 281 milyon 60 bin 20 lira ile Koç Holding, 36 milyar 360 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

T. GARANTI BANKASI 40.740.000.000
KOC HOLDING 39.281.060.020
AKBANK 36.360.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 30.014.799.900
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.246.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.326.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.273.111.040
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.648.888.480
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.370.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 19.110.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.822.913.200
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.123.040.000
ASELSAN 16.969.999.999
FINANSBANK 16.474.500.000
ARCELIK 14.879.535.074
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.750.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.150.000.000
T HALK BANKASI A.S. 13.912.500.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.983.670.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.711.842.102

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