Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 740 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 281 milyon 60 bin 20 lira ile Koç Holding, 36 milyar 360 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|T. GARANTI BANKASI
|40.740.000.000
|KOC HOLDING
|39.281.060.020
|AKBANK
|36.360.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|30.014.799.900
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.246.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.326.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.273.111.040
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|20.648.888.480
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.370.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.110.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|17.822.913.200
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|17.123.040.000
|ASELSAN
|16.969.999.999
|FINANSBANK
|16.474.500.000
|ARCELIK
|14.879.535.074
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|14.750.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|14.150.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|13.912.500.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|12.983.670.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.711.842.102
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