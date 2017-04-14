Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 740 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 281 milyon 60 bin 20 lira ile Koç Holding, 36 milyar 360 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





T. GARANTI BANKASI 40.740.000.000 KOC HOLDING 39.281.060.020 AKBANK 36.360.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 30.014.799.900 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.246.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.326.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.273.111.040 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.648.888.480 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.370.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.110.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.822.913.200 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.123.040.000 ASELSAN 16.969.999.999 FINANSBANK 16.474.500.000 ARCELIK 14.879.535.074 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.750.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.150.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.912.500.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 12.983.670.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.711.842.102