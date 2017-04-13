Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 706 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 39 milyar 762 milyon 880 bin 640 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 564 milyon lira ile Garanti Bankası, 35 milyar 800 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|39.762.880.640
|T. GARANTI BANKASI
|39.564.000.000
|AKBANK
|35.800.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|30.014.799.900
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.488.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.032.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.210.506.240
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|20.730.504.640
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.720.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.145.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|17.605.560.600
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|17.183.760.000
|ASELSAN
|16.899.999.999
|FINANSBANK
|16.380.000.000
|ARCELIK
|15.136.311.791
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|14.400.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|14.170.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|13.662.500.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|13.187.197.800
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.688.157.891
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