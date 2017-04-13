Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 698 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 706 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 39 milyar 762 milyon 880 bin 640 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 39 milyar 564 milyon lira ile Garanti Bankası, 35 milyar 800 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:







KOC HOLDING 39.762.880.640 T. GARANTI BANKASI 39.564.000.000 AKBANK 35.800.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 30.014.799.900 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.488.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.032.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.210.506.240 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.730.504.640 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.720.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.145.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.605.560.600 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.183.760.000 ASELSAN 16.899.999.999 FINANSBANK 16.380.000.000 ARCELIK 15.136.311.791 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.400.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.170.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.662.500.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.187.197.800 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.688.157.891