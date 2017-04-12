Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 706 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 705 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 110 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 838 milyon 957 bin 580 lira ile Koç Holding, 36 milyar 400 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











T. GARANTI BANKASI 40.110.000.000 KOC HOLDING 39.838.957.580 AKBANK 36.400.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 30.734.795.100 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.268.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.872.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.460.925.440 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.852.928.880 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.580.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.565.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.779.442.680 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.274.840.000 ASELSAN 17.120.000.000 FINANSBANK 16.380.000.000 ARCELIK 15.325.515.689 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.700.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.340.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.912.500.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.327.561.799 DENIZBANK A.S. 11.805.316.000