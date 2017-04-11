Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 705 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 708 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 39 milyar 900 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 864 milyon 316 bin 560 lira ile Koç Holding, 36 milyar 120 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





T. GARANTI BANKASI 39.900.000.000 KOC HOLDING 39.864.316.560 AKBANK 36.120.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 31.004.793.300 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.576.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.788.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.536.051.200 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.016.161.200 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.650.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.600.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.344.737.480 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.244.480.000 ASELSAN 17.079.999.999 FINANSBANK 16.380.000.000 ARCELIK 15.420.117.638 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.600.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.350.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.662.500.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.320.543.600 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.842.105.260