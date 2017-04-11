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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 705 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 705 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 708 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 39 milyar 900 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 39 milyar 864 milyon 316 bin 560 lira ile Koç Holding, 36 milyar 120 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

T. GARANTI BANKASI 39.900.000.000
KOC HOLDING 39.864.316.560
AKBANK 36.120.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 31.004.793.300
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.576.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.788.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.536.051.200
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.016.161.200
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.650.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 19.600.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.344.737.480
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.244.480.000
ASELSAN 17.079.999.999
FINANSBANK 16.380.000.000
ARCELIK 15.420.117.638
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.600.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.350.000.000
T HALK BANKASI A.S. 13.662.500.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.320.543.600
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.842.105.260

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