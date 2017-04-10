Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 708 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 691 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 446 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 40 milyar 422 milyon 214 bin 120 lira ile Koç Holding, 36 milyar 280 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





T. GARANTI BANKASI 40.446.000.000 KOC HOLDING 40.422.214.120 AKBANK 36.280.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 31.589.789.399 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.532.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.914.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.323.194.880 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.873.332.920 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.650.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.880.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.475.149.040 ASELSAN 17.149.999.999 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.123.040.000 FINANSBANK 16.380.000.000 ARCELIK 15.609.321.535 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.850.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.250.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.450.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.117.015.800 DENIZBANK A.S. 11.904.799.000