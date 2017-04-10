Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 708 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 708 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 691 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 446 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, bu şirketi 40 milyar 422 milyon 214 bin 120 lira ile Koç Holding, 36 milyar 280 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|T. GARANTI BANKASI
|40.446.000.000
|KOC HOLDING
|40.422.214.120
|AKBANK
|36.280.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|31.589.789.399
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.532.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.914.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.323.194.880
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|20.873.332.920
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.650.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.880.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|17.475.149.040
|ASELSAN
|17.149.999.999
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|17.123.040.000
|FINANSBANK
|16.380.000.000
|ARCELIK
|15.609.321.535
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|14.850.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|14.250.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|13.450.000.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|13.117.015.800
|DENIZBANK A.S.
|11.904.799.000
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