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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 688 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 688 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 681 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 39 milyar 128 milyon 906 bin 140 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 37 milyar 86 milyon lira ile Garanti Bankası, 35 milyar 240 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 39.128.906.140
T. GARANTI BANKASI 37.086.000.000
AKBANK 35.240.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 27.539.816.400
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.158.000.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.750.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.072.775.680
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.812.120.800
EREGLI DEMIR CELIK 20.720.000.000
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.250.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.910.032.280
FINANSBANK 16.695.000.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.136.340.000
ARCELIK 16.082.331.279
T HALK BANKASI A.S. 14.687.500.000
ASELSAN 13.650.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.180.000.000
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13.050.000.000
DENIZBANK A.S. 12.501.697.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.493.421.049

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