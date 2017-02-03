Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 688 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 681 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 39 milyar 128 milyon 906 bin 140 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 37 milyar 86 milyon lira ile Garanti Bankası, 35 milyar 240 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 39.128.906.140 T. GARANTI BANKASI 37.086.000.000 AKBANK 35.240.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 27.539.816.400 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.158.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.750.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.072.775.680 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.812.120.800 EREGLI DEMIR CELIK 20.720.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.250.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.910.032.280 FINANSBANK 16.695.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.136.340.000 ARCELIK 16.082.331.279 T HALK BANKASI A.S. 14.687.500.000 ASELSAN 13.650.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.180.000.000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13.050.000.000 DENIZBANK A.S. 12.501.697.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.493.421.049