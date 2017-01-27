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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 656 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 656 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 37 milyar 835 milyon 598 bin 160 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 180 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 680 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 37.835.598.160
T. GARANTI BANKASI 33.180.000.000
AKBANK 31.680.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 25.739.828.400
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.640.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.814.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 20.296.476.160
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.077.575.360
EREGLI DEMIR CELIK 19.915.000.000
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.740.000.000
FINANSBANK 16.064.999.999
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.030.080.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.388.564.080
ARCELIK 15.366.059.381
T HALK BANKASI A.S. 13.375.000.000
ASELSAN 13.320.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.920.000.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.671.052.628
DENIZBANK A.S. 12.269.570.000
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.930.940.000

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