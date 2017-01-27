Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 656 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 37 milyar 835 milyon 598 bin 160 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 180 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 680 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 37.835.598.160 T. GARANTI BANKASI 33.180.000.000 AKBANK 31.680.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 25.739.828.400 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.640.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.814.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 20.296.476.160 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.077.575.360 EREGLI DEMIR CELIK 19.915.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.740.000.000 FINANSBANK 16.064.999.999 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.030.080.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.388.564.080 ARCELIK 15.366.059.381 T HALK BANKASI A.S. 13.375.000.000 ASELSAN 13.320.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.920.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.671.052.628 DENIZBANK A.S. 12.269.570.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 11.930.940.000