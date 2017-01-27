Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 656 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 37 milyar 835 milyon 598 bin 160 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 180 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 680 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|37.835.598.160
|T. GARANTI BANKASI
|33.180.000.000
|AKBANK
|31.680.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|25.739.828.400
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|24.640.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|23.814.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|20.296.476.160
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|20.077.575.360
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.915.000.000
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|19.740.000.000
|FINANSBANK
|16.064.999.999
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|16.030.080.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|15.388.564.080
|ARCELIK
|15.366.059.381
|T HALK BANKASI A.S.
|13.375.000.000
|ASELSAN
|13.320.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|12.920.000.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.671.052.628
|DENIZBANK A.S.
|12.269.570.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|11.930.940.000