Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 651 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 659 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 795 milyon 879 bin 980 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 424 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 440 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|36.795.879.980
|T. GARANTI BANKASI
|32.424.000.000
|AKBANK
|31.440.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|25.154.832.300
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|24.288.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|23.604.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|19.995.959.200
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|19.705.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|19.620.344.320
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.600.000.000
|FINANSBANK
|16.411.500.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|16.166.700.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|15.214.682.000
|ARCELIK
|15.068.738.971
|T HALK BANKASI A.S.
|13.075.000.000
|ASELSAN
|13.060.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|12.940.000.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.884.210.522
|DENIZBANK A.S.
|12.302.731.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|11.692.321.200