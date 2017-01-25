Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 651 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 659 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 795 milyon 879 bin 980 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 424 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 440 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:







KOC HOLDING 36.795.879.980 T. GARANTI BANKASI 32.424.000.000 AKBANK 31.440.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 25.154.832.300 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.288.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.604.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.995.959.200 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.705.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.620.344.320 EREGLI DEMIR CELIK 19.600.000.000 FINANSBANK 16.411.500.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.166.700.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.214.682.000 ARCELIK 15.068.738.971 T HALK BANKASI A.S. 13.075.000.000 ASELSAN 13.060.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.940.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.884.210.522 DENIZBANK A.S. 12.302.731.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 11.692.321.200