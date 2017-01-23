Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 651 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 650 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 37 milyar 74 milyon 828 bin 760 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 802 milyon lira ile Garanti Bankası ve 31 milyar 360 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|37.074.828.760
|T. GARANTI BANKASI
|32.802.000.000
|AKBANK
|31.360.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|25.064.832.900
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|24.444.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|23.914.000.000
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|19.670.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.635.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|19.532.697.600
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|19.404.242.040
|FINANSBANK
|16.537.500.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|16.303.320.000
|ARCELIK
|15.190.370.048
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|15.171.211.480
|ASELSAN
|13.700.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|13.225.000.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.753.947.365
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|12.690.000.000
|DENIZBANK A.S.
|12.302.731.000
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|11.650.000.000