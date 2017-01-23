Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 651 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 650 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 37 milyar 74 milyon 828 bin 760 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 802 milyon lira ile Garanti Bankası ve 31 milyar 360 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 37.074.828.760 T. GARANTI BANKASI 32.802.000.000 AKBANK 31.360.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 25.064.832.900 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.444.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.914.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.670.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.635.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.532.697.600 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.404.242.040 FINANSBANK 16.537.500.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.303.320.000 ARCELIK 15.190.370.048 YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.171.211.480 ASELSAN 13.700.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.225.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.753.947.365 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.690.000.000 DENIZBANK A.S. 12.302.731.000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.650.000.000