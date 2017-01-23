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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 651 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 651 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 650 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 37 milyar 74 milyon 828 bin 760 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 802 milyon lira ile Garanti Bankası ve 31 milyar 360 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:




KOC HOLDING 37.074.828.760
T. GARANTI BANKASI 32.802.000.000
AKBANK 31.360.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 25.064.832.900
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.444.000.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.914.000.000
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.670.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 19.635.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.532.697.600
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.404.242.040
FINANSBANK 16.537.500.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.303.320.000
ARCELIK 15.190.370.048
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.171.211.480
ASELSAN 13.700.000.000
T HALK BANKASI A.S. 13.225.000.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.753.947.365
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.690.000.000
DENIZBANK A.S. 12.302.731.000
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.650.000.000

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