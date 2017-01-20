Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 650 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 646 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 35 milyar 984 milyon 392 bin 620 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 180 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 680 milyon lira ile Akbank takip etti. Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 35.984.392.620 T. GARANTI BANKASI 33.180.000.000 AKBANK 31.680.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 25.244.831.700 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.318.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.650.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.565.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.465.454.160 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.320.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.244.715.520 FINANSBANK 16.695.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.515.840.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.301.623.040 ARCELIK 14.838.991.381 ASELSAN 13.720.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.362.500.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.576.315.786 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.480.000.000 DENIZBANK A.S. 12.468.536.000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.775.000.000