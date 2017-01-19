Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 646 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 649 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 280 milyon 700 bin 380 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 760 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 120 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 36.288.700.380 T. GARANTI BANKASI 32.760.000.000 AKBANK 31.120.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 25.064.832.900 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.276.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.320.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.320.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.285.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.281.817.800 TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.257.236.480 FINANSBANK 16.663.500.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.121.160.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.127.740.960 ARCELIK 14.690.331.176 ASELSAN 13.680.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.287.500.000 DENIZBANK A.S. 13.231.239.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.623.684.207 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.330.000.000 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.514.000.000