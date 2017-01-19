Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 646 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 649 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 280 milyon 700 bin 380 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 760 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 120 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|36.288.700.380
|T. GARANTI BANKASI
|32.760.000.000
|AKBANK
|31.120.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|25.064.832.900
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|24.276.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|23.320.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.320.000.000
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|19.285.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|19.281.817.800
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|19.257.236.480
|FINANSBANK
|16.663.500.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|16.121.160.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|15.127.740.960
|ARCELIK
|14.690.331.176
|ASELSAN
|13.680.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|13.287.500.000
|DENIZBANK A.S.
|13.231.239.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.623.684.207
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|12.330.000.000
|EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
|11.514.000.000