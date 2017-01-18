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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 649 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 649 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 9 milyon 751 bin 600 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 138 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 520 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 36.009.751.600
T. GARANTI BANKASI 33.138.000.000
AKBANK 31.520.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 25.199.832.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.024.000.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.012.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.465.454.160
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.425.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 19.355.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.969.254.400
FINANSBANK 16.947.000.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.969.360.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.432.034.600
ARCELIK 14.595.729.228
ASELSAN 13.890.000.000
T HALK BANKASI A.S. 13.450.000.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.599.999.996
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.420.000.000
DENIZBANK A.S. 12.335.892.000
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.700.000.000

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