Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 649 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 9 milyon 751 bin 600 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 138 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 520 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|36.009.751.600
|T. GARANTI BANKASI
|33.138.000.000
|AKBANK
|31.520.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|25.199.832.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|24.024.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|23.012.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|19.465.454.160
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|19.425.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.355.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|18.969.254.400
|FINANSBANK
|16.947.000.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|15.969.360.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|15.432.034.600
|ARCELIK
|14.595.729.228
|ASELSAN
|13.890.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|13.450.000.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.599.999.996
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|12.420.000.000
|DENIZBANK A.S.
|12.335.892.000
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|11.700.000.000