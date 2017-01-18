Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 649 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 9 milyon 751 bin 600 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 138 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 520 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 36.009.751.600 T. GARANTI BANKASI 33.138.000.000 AKBANK 31.520.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 25.199.832.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.024.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.012.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.465.454.160 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.425.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.355.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.969.254.400 FINANSBANK 16.947.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.969.360.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.432.034.600 ARCELIK 14.595.729.228 ASELSAN 13.890.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.450.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.599.999.996 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.420.000.000 DENIZBANK A.S. 12.335.892.000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.700.000.000