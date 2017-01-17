Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 649 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 642 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 36 milyar 35 milyon 110 bin 580 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 322 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 320 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 36.035.110.580 T. GARANTI BANKASI 33.222.000.000 AKBANK 31.320.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 24.659.835.600 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.528.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.946.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.705.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.281.817.800 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.250.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.157.068.800 FINANSBANK 18.648.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.802.380.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.345.093.560 ASELSAN 14.100.000.000 ARCELIK 14.028.117.535 T HALK BANKASI A.S. 13.174.999.999 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.570.000.000 DENIZBANK A.S. 12.435.375.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.386.842.101 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.700.000.000