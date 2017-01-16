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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 642 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 642 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 637 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 35 milyar 604 milyon 7 bin 920 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 718 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 920 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 35.604.007.920
T. GARANTI BANKASI 32.718.000.000
AKBANK 30.920.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.528.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 24.209.838.600
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.034.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 19.810.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.281.817.800
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.180.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.044.380.160
FINANSBANK 17.104.500.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.984.540.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.910.388.360
ARCELIK 14.028.117.535
ASELSAN 13.700.000.000
T HALK BANKASI A.S. 12.937.500.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.520.000.000
DENIZBANK A.S. 12.302.731.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.256.578.944
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.438.000.000

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