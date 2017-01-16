Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 642 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 637 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 35 milyar 604 milyon 7 bin 920 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 718 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 920 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 35.604.007.920 T. GARANTI BANKASI 32.718.000.000 AKBANK 30.920.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.528.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 24.209.838.600 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.034.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.810.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.281.817.800 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.180.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.044.380.160 FINANSBANK 17.104.500.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.984.540.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.910.388.360 ARCELIK 14.028.117.535 ASELSAN 13.700.000.000 T HALK BANKASI A.S. 12.937.500.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.520.000.000 DENIZBANK A.S. 12.302.731.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.256.578.944 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.438.000.000