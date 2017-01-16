Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 642 milyar lira olarak hesaplandı. Cuma gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 637 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 35 milyar 604 milyon 7 bin 920 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 718 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 920 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|35.604.007.920
|T. GARANTI BANKASI
|32.718.000.000
|AKBANK
|30.920.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|24.528.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|24.209.838.600
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|23.034.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.810.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|19.281.817.800
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|19.180.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|19.044.380.160
|FINANSBANK
|17.104.500.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|15.984.540.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|14.910.388.360
|ARCELIK
|14.028.117.535
|ASELSAN
|13.700.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|12.937.500.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|12.520.000.000
|DENIZBANK A.S.
|12.302.731.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.256.578.944
|EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
|11.438.000.000