Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 637 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 632 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 35 milyar 198 milyon 264 bin 240 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 138 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 200 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:







KOC HOLDING 35.198.264.240 T. GARANTI BANKASI 33.138.000.000 AKBANK 31.200.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 24.434.837.100 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.360.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.056.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.740.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.261.413.760 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.005.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.931.691.520 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.045.260.000 FINANSBANK 15.057.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.910.388.360 ARCELIK 13.825.399.074 ASELSAN 13.180.000.000 T HALK BANKASI A.S. 12.812.500.000 DENIZBANK A.S. 12.269.570.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.240.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.853.947.365 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.704.000.000