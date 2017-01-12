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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 632 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 632 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 611 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 34 milyar 716 milyon 443 bin 620 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 180 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 400 milyon lira ile Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 34.716.443.620
T. GARANTI BANKASI 33.180.000.000
AKBANK 31.400.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 24.299.838.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.646.000.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.814.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 19.670.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.077.777.400
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.900.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.568.583.680
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.665.760.000
FINANSBANK 15.151.499.999
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.953.858.880
ARCELIK 13.717.282.561
ASELSAN 13.160.000.000
T HALK BANKASI A.S. 13.087.500.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.160.000.000
DENIZBANK A.S. 12.136.926.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.924.999.996
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.590.000.000

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