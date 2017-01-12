Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 632 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 611 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 34 milyar 716 milyon 443 bin 620 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 180 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 400 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|34.716.443.620
|T. GARANTI BANKASI
|33.180.000.000
|AKBANK
|31.400.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|24.299.838.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|23.646.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|22.814.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.670.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|19.077.777.400
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|18.900.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|18.568.583.680
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|15.665.760.000
|FINANSBANK
|15.151.499.999
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|14.953.858.880
|ARCELIK
|13.717.282.561
|ASELSAN
|13.160.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|13.087.500.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|12.160.000.000
|DENIZBANK A.S.
|12.136.926.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.924.999.996
|EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
|11.590.000.000