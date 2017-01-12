Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 632 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 611 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 34 milyar 716 milyon 443 bin 620 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 33 milyar 180 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 400 milyon lira ile Akbank takip etti.



Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 34.716.443.620 T. GARANTI BANKASI 33.180.000.000 AKBANK 31.400.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 24.299.838.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.646.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.814.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 19.670.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 19.077.777.400 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.900.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.568.583.680 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.665.760.000 FINANSBANK 15.151.499.999 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.953.858.880 ARCELIK 13.717.282.561 ASELSAN 13.160.000.000 T HALK BANKASI A.S. 13.087.500.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.160.000.000 DENIZBANK A.S. 12.136.926.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.924.999.996 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.590.000.000