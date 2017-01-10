Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 610 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 879 milyon 597 bin 280 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 122 milyon lira ile Garanti Bankası, 29 milyar 880 milyon lira ile Akbank takip etti.



Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 33.879.597.280 T. GARANTI BANKASI 31.122.000.000 AKBANK 29.880.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.520.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 23.219.845.200 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.484.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.486.059.614 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.060.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.904.972.800 EREGLI DEMIR CELIK 17.395.000.000 FINANSBANK 14.836.500.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.645.664.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.388.742.120 ARCELIK 13.595.651.484 ASELSAN 13.250.000.000 DENIZBANK A.S. 12.170.087.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.840.000.000 T HALK BANKASI A.S. 11.687.500.000 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.286.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.149.342.102