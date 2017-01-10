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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 610 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 610 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık aynı seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 879 milyon 597 bin 280 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 122 milyon lira ile Garanti Bankası, 29 milyar 880 milyon lira ile Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 33.879.597.280
T. GARANTI BANKASI 31.122.000.000
AKBANK 29.880.000.000
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 23.520.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 23.219.845.200
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.484.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.486.059.614
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.060.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.904.972.800
EREGLI DEMIR CELIK 17.395.000.000
FINANSBANK 14.836.500.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.645.664.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.388.742.120
ARCELIK 13.595.651.484
ASELSAN 13.250.000.000
DENIZBANK A.S. 12.170.087.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.840.000.000
T HALK BANKASI A.S. 11.687.500.000
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.286.000.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.149.342.102

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