Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 608 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 603 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 778 milyon 161 bin 360 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 290 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 600 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 33.778.161.360 T. GARANTI BANKASI 31.290.000.000 AKBANK 30.600.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 22.859.847.600 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.848.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.714.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.404.444.080 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.340.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.892.451.840 EREGLI DEMIR CELIK 16.834.999.999 FINANSBANK 14.962.500.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.761.032.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.649.565.240 ARCELIK 13.609.166.048 DENIZBANK A.S. 13.032.273.000 ASELSAN 12.370.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.900.000.000 T HALK BANKASI A.S. 11.487.500.000 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.362.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.220.394.733