Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 603 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 602 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 347 milyon 58 bin 700 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 80 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:





KOC HOLDING 33.347.058.700 T. GARANTI BANKASI 31.080.000.000 AKBANK 30.000.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.932.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 22.499.850.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.296.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.445.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.241.211.760 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.779.763.200 EREGLI DEMIR CELIK 16.940.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.827.824.000 FINANSBANK 14.805.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.519.153.680 ARCELIK 13.514.564.100 DENIZBANK A.S. 13.430.205.000 ASELSAN 12.270.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.550.000.000 T HALK BANKASI A.S. 11.337.500.000 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.286.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.107.894.733