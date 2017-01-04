Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 602 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 270 milyon 981 bin 759 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 206 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 33.270.981.759 T. GARANTI BANKASI 31.206.000.000 AKBANK 30.000.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 22.499.850.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.428.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.076.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.410.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.179.999.640 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.404.134.400 EREGLI DEMIR CELIK 16.625.000.000 FINANSBANK 14.994.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.858.184.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.519.153.680 DENIZBANK A.S. 13.662.332.000 ARCELIK 13.528.078.664 ASELSAN 12.160.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.610.000.000 T HALK BANKASI A.S. 11.362.500.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.279.605.260 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.210.000.000