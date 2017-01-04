Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 602 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 270 milyon 981 bin 759 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 206 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|33.270.981.759
|T. GARANTI BANKASI
|31.206.000.000
|AKBANK
|30.000.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|22.499.850.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|22.428.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|21.076.000.000
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|18.410.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|18.179.999.640
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|17.404.134.400
|EREGLI DEMIR CELIK
|16.625.000.000
|FINANSBANK
|14.994.000.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|14.858.184.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|14.519.153.680
|DENIZBANK A.S.
|13.662.332.000
|ARCELIK
|13.528.078.664
|ASELSAN
|12.160.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|11.610.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|11.362.500.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.279.605.260
|EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
|11.210.000.000