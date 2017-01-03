Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 612 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 423 milyon 135 bin 640 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 542 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 440 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 33.423.135.640 T. GARANTI BANKASI 31.542.000.000 AKBANK 30.440.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 22.634.849.100 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.512.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 20.614.000.000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.585.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.486.060.240 EREGLI DEMIR CELIK 17.430.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.241.361.920 FINANSBANK 15.088.500.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.706.384.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.649.565.240 DENIZBANK A.S. 14.259.230.000 ARCELIK 13.717.282.561 ASELSAN 12.050.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.820.000.000 T HALK BANKASI A.S. 11.525.000.000 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.134.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.042.763.154