Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 612 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 423 milyon 135 bin 640 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 31 milyar 542 milyon lira ile Garanti Bankası, 30 milyar 440 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|33.423.135.640
|T. GARANTI BANKASI
|31.542.000.000
|AKBANK
|30.440.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|22.634.849.100
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|22.512.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|20.614.000.000
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|18.585.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|18.486.060.240
|EREGLI DEMIR CELIK
|17.430.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|17.241.361.920
|FINANSBANK
|15.088.500.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|14.706.384.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|14.649.565.240
|DENIZBANK A.S.
|14.259.230.000
|ARCELIK
|13.717.282.561
|ASELSAN
|12.050.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|11.820.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|11.525.000.000
|EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
|11.134.000.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.042.763.154