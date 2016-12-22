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Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 607 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 448 milyon 494 bin 620 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 508 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 120 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

KOC HOLDING 33.448.494.620
T. GARANTI BANKASI 32.508.000.000
AKBANK 31.120.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 23.039.846.400
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 21.630.000.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 20.702.000.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.832.928.283
EREGLI DEMIR CELIK 18.095.000.000
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.095.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.541.864.960
DENIZBANK A.S. 14.922.450.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.823.447.320
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.773.175.999
FINANSBANK 14.280.000.000
ARCELIK 13.960.544.715
ASELSAN 12.060.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.820.000.000
T HALK BANKASI A.S. 11.750.000.000
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.248.000.000
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.975.000.000

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