Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 605 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 607 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 33 milyar 448 milyon 494 bin 620 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 32 milyar 508 milyon lira ile Garanti Bankası, 31 milyar 120 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|33.448.494.620
|T. GARANTI BANKASI
|32.508.000.000
|AKBANK
|31.120.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|23.039.846.400
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|21.630.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|20.702.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|18.832.928.283
|EREGLI DEMIR CELIK
|18.095.000.000
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|18.095.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|17.541.864.960
|DENIZBANK A.S.
|14.922.450.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|14.823.447.320
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|14.773.175.999
|FINANSBANK
|14.280.000.000
|ARCELIK
|13.960.544.715
|ASELSAN
|12.060.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|11.820.000.000
|T HALK BANKASI A.S.
|11.750.000.000
|EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
|11.248.000.000
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|10.975.000.000